Ingrandes

Journée des “Peintres dans L’Art Rue”

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Journée des “Peintres dans L’Art Rue” organisée par l’Association ingrandaise Henry de Monfreid.

30 .

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 monfreidenberry@gmail.com

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English :

Painters in Street Art Day? organized by the Henry de Monfreid Association of Grenoble.

L’événement Journée des “Peintres dans L’Art Rue” Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-11 par BERRY