Visite commentée – Maison de La Croix Blanche, Maison de La Croix Blanche, Ingrandes
samedi 19 septembre 2026 · Maison de La Croix Blanche · Ingrandes
Informations pratiques
Visite commentée – Maison de La Croix Blanche 19 et 20 septembre Maison de La Croix Blanche Indre
6€ individuel, groupes 10 à 25€, familles 10€, enfants gratuits
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Venez découvrir la Maison de La Croix Blanche
- Vidéo présentation dans la maison des Ancêtres
- Visite commentée du bâtiment principal
- Visite libre du parc
Maison de La Croix Blanche 1 La Croix Blanche 36300 Ingrandes Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire 06 43 04 09 29 http://maisondelacroixblanche.fr Maison du XVII et XVIII avec r2fections er Décorationsfaitres entre 1895 et 1914 sur les conseils du peintre Adolphe Willette ( décor peint et sculpté, avec fresques) ,et aménagement du parc conduit l’architecte paysagiste Eugène Touret Hameau en bordure de rue
Venez découvrir la Maison de La Croix Blanche
©Thierry Pascano
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