Visite commentée – Maison de La Croix Blanche, Maison de La Croix Blanche, Ingrandes

Informations pratiques

Visite commentée – Maison de La Croix Blanche 19 et 20 septembre Maison de La Croix Blanche Indre

6€ individuel, groupes 10 à 25€, familles 10€, enfants gratuits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Venez découvrir la Maison de La Croix Blanche

Vidéo présentation dans la maison des Ancêtres

Visite commentée du bâtiment principal

Visite libre du parc

Maison de La Croix Blanche 1 La Croix Blanche 36300 Ingrandes Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire 06 43 04 09 29 http://maisondelacroixblanche.fr Maison du XVII et XVIII avec r2fections er Décorationsfaitres entre 1895 et 1914 sur les conseils du peintre Adolphe Willette ( décor peint et sculpté, avec fresques) ,et aménagement du parc conduit l’architecte paysagiste Eugène Touret Hameau en bordure de rue

Venez découvrir la Maison de La Croix Blanche

©Thierry Pascano