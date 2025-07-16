Ingrandes

Journées européennes du Patrimoine

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’Association ingrandaise Henry de Monfreid vous invite aux journées européennes du patrimoine au Musée Henry de Monfreid à Ingrandes.

Pour la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, qui se dérouleront les 19 et 20 septembre prochains, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer . .

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 monfreidenberry@gmail.com

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English :

The Association ingrandaise Henry de Monfreid invites you to the European Heritage Days at the Musée Henry de Monfreid in Ingrandes.

L’événement Journées européennes du Patrimoine Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-11 par BERRY