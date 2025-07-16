Journées européennes du Patrimoine Ingrandes
Journées européennes du Patrimoine Ingrandes samedi 19 septembre 2026.
Ingrandes
Journées européennes du Patrimoine
2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’Association ingrandaise Henry de Monfreid vous invite aux journées européennes du patrimoine au Musée Henry de Monfreid à Ingrandes.
Pour la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, qui se dérouleront les 19 et 20 septembre prochains, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer . .
2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 monfreidenberry@gmail.com
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English :
The Association ingrandaise Henry de Monfreid invites you to the European Heritage Days at the Musée Henry de Monfreid in Ingrandes.
L’événement Journées européennes du Patrimoine Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-11 par BERRY
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