Archives et souvenirs photographiques de deux figures hors du commun, Musée Henry de Monfreid, Ingrandes

Informations pratiques

Archives et souvenirs photographiques de deux figures hors du commun 19 et 20 septembre Musée Henry de Monfreid Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A un siècle d’intervalle, au travers des photographies d’Henry de Monfreid et Maximilien Von Berg, découvrez les lieux cultes fréquentés par le grand aventurier lors de son épopée africaine.

Musée Henry de Monfreid 2 rue Henry-de-Monfreid 36300 Ingrandes Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire 06 75 79 64 24 Collection d’objets, d’aquarelles, souvenirs de ses expéditions lointaines… léguée à la ville d’Ingrandes où Henry de Monfreid passa les 27 dernières années de sa vie et où il souhaitait qu’une partie de ses souvenirs et œuvres fassent l’objet d’un musée à sa mémoire. route nationale 151

A un siècle d’intervalle, au travers des photographies d’Henry de Monfreid et Maximilien Von Berg, découvrez les lieux cultes fréquentés par le grand aventurier lors de son épopée africaine.

©Photo archives famille de Monfreid