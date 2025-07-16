Brocante et randonnée pédestre Ingrandes
Brocante et randonnée pédestre Ingrandes dimanche 9 août 2026.
Ingrandes
Brocante et randonnée pédestre
15 rue de la Gare Ingrandes Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Une 100aine d’exposants attendus. Brocante-vide grenier toute la journée + randonnée pédestre avec 2 parcours.
En plus de la brocante, marcéé artisanal et artistique, randonnée pédestre avec 2 circuits au choix: 9 et 13 km. Buvette et restauration sur place. .
15 rue de la Gare Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 86 59 06 cdfingrandes36300@gmail.com
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English :
About 100 exhibitors expected. Flea market and garage sale all day long.
L’événement Brocante et randonnée pédestre Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne
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