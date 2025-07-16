Ingrandes

Brocante et randonnée pédestre

15 rue de la Gare Ingrandes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 07:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Une 100aine d’exposants attendus. Brocante-vide grenier toute la journée + randonnée pédestre avec 2 parcours.

En plus de la brocante, marcéé artisanal et artistique, randonnée pédestre avec 2 circuits au choix: 9 et 13 km. Buvette et restauration sur place. .

15 rue de la Gare Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 86 59 06 cdfingrandes36300@gmail.com

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English :

About 100 exhibitors expected. Flea market and garage sale all day long.

L’événement Brocante et randonnée pédestre Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne