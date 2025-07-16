Ingrandes

Fabrique du patrimoine Initiation et chantier participatif peinture à l’ocre

Rue de la Gare Ingrandes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Découverte de la peinture à l’ocre et application lors d’un chantier participatif.

La peinture à l’ocre, aussi appelée peinture suédoise ou peinture à la farine, est une technique écologique, économique et durable, adaptée à l’intérieur comme à l’extérieur. Durant la matinée, nous découvrirons les principes et les nombreux avantages de cette technique et nous fabriquerons la peinture. L’après-midi, lors d’un chantier participatif, nous appliquerons la peinture sur un bâtiment de l’ancienne gare d’Ingrandes-Mérigny. .

Rue de la Gare Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Discover and apply ochre paint during a participative workcamp.

L’événement Fabrique du patrimoine Initiation et chantier participatif peinture à l’ocre Ingrandes a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Brenne