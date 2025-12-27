Exposition Au temps de dinausaures Azay-le-Ferron
Exposition Au temps de dinausaures Azay-le-Ferron mercredi 25 février 2026.
Exposition Au temps de dinausaures
2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-25
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-02-25
Exposition prêtée par la BDI.
Il y a 150 millions d’années, des reptiles géants régnaient sur notre planète. Ils colonisèrent la terre ferme, le ciel et les océans. Ces animaux aux dimensions spectaculaires ont laissé des traces sur tous les continents. .
2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 biliotheque-azayleferron@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A 20-panel presentation of the history of the Paris Commune.
L’événement Exposition Au temps de dinausaures Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2025-12-27 par Destination Brenne