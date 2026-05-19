Le musée ne s’endort jamais … visite nocturne Ingrandes
Le musée ne s’endort jamais … visite nocturne Ingrandes vendredi 19 juin 2026.
Ingrandes
Le musée ne s’endort jamais … visite nocturne
2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-09 2026-08-07
Visite ludique interactive du musée. Tout public.
Cette nuit, le musée ne dort pas …. Henry de Monfreid a laissé derrière lui des fragments de sa vie, dont un carnet secret. il en parle dans ses mémoires, mais ce jour ledit carnet reste introuvable ! Munis d’un carnet d’expédition, les visiteurs vont mener l’enquête pour tenter de le localiser et lever le voile sur le mystère qu’il renferme … 3 .
2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 monfreidenberry@gmail.com
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English :
Interactive fun tour of the museum. All ages.
L’événement Le musée ne s’endort jamais … visite nocturne Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne
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