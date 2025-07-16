Ingrandes

Exposition D’ici et d’ailleurs

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Exposition D’Ici et d’ailleurs Henry de Monfreid au musée à Ingrandes.

3 .

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 monfreidenberry@gmail.com

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English :

Exhibition D’Ici et d’ailleurs Henry de Monfreid at the museum in Ingrandes.

L’événement Exposition D’ici et d’ailleurs Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-12 par BERRY