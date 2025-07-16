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Exposition D’ici et d’ailleurs Ingrandes

Exposition D’ici et d’ailleurs Ingrandes

Exposition D’ici et d’ailleurs Ingrandes mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue Henry de Monfreid

Ville : 36300 Ingrandes

Département : Indre

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif

Ingrandes

Exposition D’ici et d’ailleurs

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Exposition D’Ici et d’ailleurs Henry de Monfreid au musée à Ingrandes.
3  .

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65  monfreidenberry@gmail.com

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English :

Exhibition D’Ici et d’ailleurs Henry de Monfreid at the museum in Ingrandes.

L’événement Exposition D’ici et d’ailleurs Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-12 par BERRY

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