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Journée botanique et aquarelle Ingrandes

Journée botanique et aquarelle Ingrandes

Journée botanique et aquarelle Ingrandes dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue Henry de Monfreid

Ville : 36300 Ingrandes

Département : Indre

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Ingrandes

Journée botanique et aquarelle

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Journée botanique et aquarelle prévoir siège extérieur matériel fourni tout public.
30  .

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65  monfreidenberry@gmail.com

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English :

Botany and watercolor day: outdoor seating available equipment provided for all.

L’événement Journée botanique et aquarelle Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-11 par BERRY

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