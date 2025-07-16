Ingrandes

Journée botanique et aquarelle

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Journée botanique et aquarelle prévoir siège extérieur matériel fourni tout public.

30 .

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 monfreidenberry@gmail.com

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English :

Botany and watercolor day: outdoor seating available equipment provided for all.

L’événement Journée botanique et aquarelle Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-11 par BERRY