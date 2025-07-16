Journée botanique et aquarelle Ingrandes
Journée botanique et aquarelle Ingrandes dimanche 12 juillet 2026.
Ingrandes
Journée botanique et aquarelle
2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Journée botanique et aquarelle prévoir siège extérieur matériel fourni tout public.
30 .
2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 monfreidenberry@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Botany and watercolor day: outdoor seating available equipment provided for all.
L’événement Journée botanique et aquarelle Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-11 par BERRY
À voir aussi à Ingrandes (Indre)
- Nuit européenne au Musée de Monfreid Ingrandes 23 mai 2026
- Fabrique du patrimoine Initiation et chantier participatif peinture à l’ocre Ingrandes 13 juin 2026
- Exposition D’ici et d’ailleurs Ingrandes 1 juillet 2026
- Safari-Découverte des abeilles Ingrandes 7 juillet 2026
- Secrets de Fabrique La maison des abeilles Ingrandes 9 juillet 2026