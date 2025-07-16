Lecture musicale Ingrandes
Lecture musicale Ingrandes dimanche 28 juin 2026.
Ingrandes
Lecture musicale
2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Lecture musicale au Musée Henry de Monfreid Les femmes d’Henry .
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2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 monfreidenberry@gmail.com
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English :
Musical reading at the Musée Henry de Monfreid Les femmes d’Henry .
L’événement Lecture musicale Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-11 par BERRY
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