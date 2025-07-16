Ingrandes

Lecture musicale

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Lecture musicale au Musée Henry de Monfreid Les femmes d’Henry .

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2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 monfreidenberry@gmail.com

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English :

Musical reading at the Musée Henry de Monfreid Les femmes d’Henry .

L’événement Lecture musicale Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-11 par BERRY