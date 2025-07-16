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Lecture musicale Ingrandes

Lecture musicale Ingrandes

Lecture musicale Ingrandes dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 2 Rue Henry de Monfreid

Ville : 36300 Ingrandes

Département : Indre

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Ingrandes

Lecture musicale

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Lecture musicale au Musée Henry de Monfreid Les femmes d’Henry .
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2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65  monfreidenberry@gmail.com

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English :

Musical reading at the Musée Henry de Monfreid Les femmes d’Henry .

L’événement Lecture musicale Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-11 par BERRY

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