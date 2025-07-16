Safari-Découverte des abeilles Ingrandes
Safari-Découverte des abeilles Ingrandes mardi 7 juillet 2026.
Ingrandes
Safari-Découverte des abeilles
2 Les Vallées Ingrandes Indre
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-21 2026-07-23 2026-08-04 2026-08-13 2026-08-18
Découvrez l’univers fascinant des abeilles et devenez apiculteur en herbe lors d’un moment ludique et enrichissant au cœur de la nature !Familles
Le safari-abeilles proposé par Terre d’Abeilles aux enfants de 7 à 16 ans permet de découvrir, en vrai, l’univers des abeilles et le travail de l’apiculteur. Grâce à nos différents supports pédagogiques (exposition permanente, ruche digitale interactive…) et à notre rucher-école. Une demi-journée découverte inédite, en compagnie d’un apiculteur professionnel… qui pourra susciter des vocations ! 15 .
2 Les Vallées Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 68 63 lamaisondesabeilles36300@gmail.com
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English :
Discover the fascinating world of bees and become a budding beekeeper during a fun and rewarding time in the heart of nature!
L’événement Safari-Découverte des abeilles Ingrandes a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Brenne
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