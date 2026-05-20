Journée botanique et aquarelle Musée Henry de Monfreid Ingrandes
Journée botanique et aquarelle Musée Henry de Monfreid Ingrandes dimanche 12 juillet 2026.
Ingrandes
Journée botanique et aquarelle Musée Henry de Monfreid
2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Le Musée vous propose une série d’animations pour petits et grands tout au long de la saison !
Que vous soyez passionné d’histoire, curieux ou simplement en quête d’une sortie originale, c’est le moment de venir en profiter !
Venez découvrir l’univers fascinant d’Henry de Monfreid
Le Musée vous propose une journée botanique et aquarelle tout public.
Veuillez prévoir un siège extérieur, le reste du matériel est fourni + repas à partager
L’inscription et le règlement sont à réaliser avant le 27 juin. .
2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 monfreidenberry@gmail.com
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English :
The Museum offers a series of events for young and old throughout the season!
Whether you’re a history buff, curious or simply looking for an original outing, now’s the time to come and take advantage!
Discover the fascinating world of Henry de Monfreid
L’événement Journée botanique et aquarelle Musée Henry de Monfreid Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Brenne
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