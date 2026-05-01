Nuit Européenne des Musées 2026 Médiateurs ou imposteurs ? au Musée d’Art et d’Histoire Musée d’Art et d’Histoire Château-Gontier-sur-Mayenne
Nuit Européenne des Musées 2026 Médiateurs ou imposteurs ? au Musée d’Art et d’Histoire Musée d’Art et d’Histoire Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 23 mai 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
Nuit Européenne des Musées 2026 Médiateurs ou imposteurs ? au Musée d’Art et d’Histoire
Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:15:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le Musée d’Art et d’Histoire ouvre à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées et vous proposes plusieurs animations familles !
Réouverture du Musée le samedi 23 mai jusqu’au 20 septembre inclus
Dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, le musée présente une exceptionnelle collection de sculptures et céramiques antiques, des peintures et sculptures datées du XVe au XXe siècle, ainsi qu’une étonnante collection de sculptures animalières en bronze.
Animations familles proposées dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées
> Médiateurs ou imposteurs ?
Découvrez le musée avec nos médiateurs. Une visite guidée remplie de mensonges ! À vous de démêler le vrai du faux…
À 19h15 (45min) .
Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74
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English :
The Musée d’Art et d’Histoire opens its doors for the European Night of Museums, with a range of family activities!
L’événement Nuit Européenne des Musées 2026 Médiateurs ou imposteurs ? au Musée d’Art et d’Histoire Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-05-06 par SUD MAYENNE
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