Nuit européenne des musées à la Micro-Folie Micro-Folie de Falaise Falaise

Falaise

Nuit européenne des musées à la Micro-Folie

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 22:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 23 mai 2026. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles.

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 23 mai 2026. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Spectacle Les Phonotons, Revolving landscapes, Mille au carré (Orchestre de sculptures technologie)

Les Phonotons sont des objets technologiques, mi-sculptures, mi-instruments de musique.

Ces automates insolites, graphiques, sonores et cinétiques interrogent avec sensibilité et poésie notre rapport à la technologie et son impact dans notre quotidien.

La machine prend vie lors d’une performances. Les sculptures/instruments s’animent dans de subtils effets d’optique, frappant ou frottant des cordes ou percussions, générant simultanément une musique electro-ambient et des paysages abstraits qui suggèrent un voyage onirique propre à l’imagination de chacun.

Gratuit, sur deux créneaux horaires (de 20h30-21h30 et de 22h à 23h) .

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

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English : Nuit européenne des musées à la Micro-Folie

European Museum Night will take place on Saturday 23 May 2026. That evening, many museums in France and Europe will open their doors free of charge, from dusk until midnight. There will be illuminated tours, fun activities, screenings and special events.

L’événement Nuit européenne des musées à la Micro-Folie Falaise a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Falaise Suisse Normande