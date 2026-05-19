Angoulême

Nuit Européenne des musées à la Société Archéologique

44 Rue de Montmoreau Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Visite à la bougie du musée de la Société archéologique et historique de la Charente et des galeries lapidaires du jardin.

.

44 Rue de Montmoreau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 90 75 contact@sahcharente.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Candlelit tour of the museum of the Société archéologique et historique de la Charente and the garden’s lapidary galleries.

L’événement Nuit Européenne des musées à la Société Archéologique Angoulême a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême