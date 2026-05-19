Nuit Européenne des musées à la Société Archéologique Angoulême
Nuit Européenne des musées à la Société Archéologique Angoulême samedi 23 mai 2026.
Angoulême
Nuit Européenne des musées à la Société Archéologique
44 Rue de Montmoreau Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Visite à la bougie du musée de la Société archéologique et historique de la Charente et des galeries lapidaires du jardin.
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44 Rue de Montmoreau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 90 75 contact@sahcharente.fr
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English :
Candlelit tour of the museum of the Société archéologique et historique de la Charente and the garden’s lapidary galleries.
L’événement Nuit Européenne des musées à la Société Archéologique Angoulême a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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