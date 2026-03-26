Nuit européenne des musées à l’Abbaye de Graville Abbaye de Graville Le Havre

Nuit européenne des musées à l’Abbaye de Graville

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le 23 mai, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, l’abbaye de Graville est ouverte exceptionnellement et gratuitement de 19h à 23h. Découvrez l’abbaye comme vous ne l’avez jamais vue !

Au programme

Petites visites de nuit

Des visites chrono en main où le guide s’arrêtera sur les oeuvres phares du musée.

– Horaires 19h/ 20h/ 21h/ 22h

– Durée 20 min

Petites musiques de nuit

Ce quatuor de violoncelles du conservatoire Arthur Honegger vous a concocté un répertoire sur mesure pour entrer tout doucement dans la nuit.

– Horaires 19h30 20h30/ 21h30

– Durée 20 min

Visites improbables

Lors de cette soirée, Les Improbables se joueront des collections du musée pour vous proposer une visite inattendue et inoubliable.

– Horaires 20h30/ 21h30/ 22h30

– Durée 30 min

Souvenirs-souvenirs

En décembre prochain, le musée de l’abbaye de Graville fête ses 100 ans.

L’association Cueilleurs d’histoires s’invite toute la soirée au musée pour collecter vos souvenirs et vos meilleurs moments passés à l’abbaye. Ce recueil fera l’objet d’un petit livre anniversaire à découvrir à la fin de l’année. Venez nombreux !

– Horaires de 19h00 à 22h30

– Vous ne pouvez être présents mais souhaitez partager vos souvenirs, rapprochez-vous de nous par mail à mah@lehavre.fr ou par téléphone au 02 79 92 77 78 .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Nuit européenne des musées à l’Abbaye de Graville

L’événement Nuit européenne des musées à l’Abbaye de Graville Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie