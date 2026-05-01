Nogent

Nuit européenne des musées à Nogent

Musée de la coutellerie Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Au programme visites flash du musée de la coutellerie par les membres de l’association Encyclopédia vivante, visites libres du musée de la coutellerie et quiz et jeu autour des collections. .

Musée de la coutellerie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 89 21

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English :

L’événement Nuit européenne des musées à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne de Chaumont