Nuit européenne des musées à Nogent Nogent
Nuit européenne des musées à Nogent Nogent samedi 23 mai 2026.
Nogent
Nuit européenne des musées à Nogent
Musée de la coutellerie Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Au programme visites flash du musée de la coutellerie par les membres de l’association Encyclopédia vivante, visites libres du musée de la coutellerie et quiz et jeu autour des collections. .
Musée de la coutellerie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 89 21
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English :
L’événement Nuit européenne des musées à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne de Chaumont
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