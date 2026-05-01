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Nuit européenne des musées à Nogent Nogent

Nuit européenne des musées à Nogent Nogent samedi 23 mai 2026.

Adresse : Musée de la coutellerie

Ville : 52800 Nogent

Département : Haute-Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Nogent

Nuit européenne des musées à Nogent

Musée de la coutellerie Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
Au programme visites flash du musée de la coutellerie par les membres de l’association Encyclopédia vivante, visites libres du musée de la coutellerie et quiz et jeu autour des collections.   .

Musée de la coutellerie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 89 21 

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English :

L’événement Nuit européenne des musées à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne de Chaumont

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