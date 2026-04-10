Visite thématique à Nogent le patrimoine nogentais comme vous ne l’avez jamais vu ! Nogent
Visite thématique à Nogent le patrimoine nogentais comme vous ne l’avez jamais vu ! Nogent samedi 20 juin 2026.
Nogent
Visite thématique à Nogent le patrimoine nogentais comme vous ne l’avez jamais vu !
Rendez-vous devant Nohmad Nogent Haute-Marne
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-06-20 2026-07-18
Tout public
Bâtie sur un éperon rocheux, la ville de Nogent est célèbre dans le monde entier pour sa coutellerie. Mais la ville a bien d’autres trésors… Plongez au cœur de l’histoire et des savoir-faire locaux, avec les visites commentées de Nohmad. Accompagné(e) d’un passionné, explorez les lieux emblématiques, les anecdotes insolites et les trésors cachés de ce territoire. Que vous soyez curieux, amoureux du patrimoine ou simplement en quête d’une belle découverte, laissez-vous surprendre par un voyage dans le temps et l’authenticité.
Réservation obligatoire auprès de NOHMAD. .
Rendez-vous devant Nohmad Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 69 18 nohmad52@orange.fr
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English :
L’événement Visite thématique à Nogent le patrimoine nogentais comme vous ne l’avez jamais vu ! Nogent a été mis à jour le 2026-04-10 par Antenne de Joinville
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