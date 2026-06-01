Fête de la musique à Nogent Nogent
Fête de la musique à Nogent Nogent samedi 20 juin 2026.
Nogent
Fête de la musique à Nogent
Place de la Mairie Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tout public
La Ville de Nogent organise sa grande Fête de la musique le samedi 20 juin sur la Place de la Mairie, dès 18h !
Au programme
19h 21h DJ Reno mettra le feu à la piste avec une ambiance festive et dansante
21h 22h Tributes Kendji Girac et Maître Gims (avec les artistes Ken-G & Airmess)
À partir de 23h retour de DJ Reno pour clôturer la soirée en beauté !
Buvette et restauration sur place. .
Place de la Mairie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 85 77 mairie@villedenogent52.com
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English :
L’événement Fête de la musique à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne de Chaumont