Nogent

Fête de la musique à Nogent

Place de la Mairie Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Tout public

La Ville de Nogent organise sa grande Fête de la musique le samedi 20 juin sur la Place de la Mairie, dès 18h !

Au programme

19h 21h DJ Reno mettra le feu à la piste avec une ambiance festive et dansante

21h 22h Tributes Kendji Girac et Maître Gims (avec les artistes Ken-G & Airmess)

À partir de 23h retour de DJ Reno pour clôturer la soirée en beauté !

Buvette et restauration sur place. .

Place de la Mairie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 85 77 mairie@villedenogent52.com

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English :

L’événement Fête de la musique à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne de Chaumont