Spectacle de fin d’année du collège Françoise Dolto Nogent
Spectacle de fin d’année du collège Françoise Dolto Nogent jeudi 18 juin 2026.
Nogent
Spectacle de fin d’année du collège Françoise Dolto
Collège Françoise Dolto Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Tout public
La fin d’année approche et le collège Françoise Dolto de Nogent vous invite à son spectacle de fin d’année !
Au programme danse, chorale, cirque et théâtre.
Avant le spectacle, prenez le temps d’observer l’exposition sur toutes les sorties scolaires de l’année.
Possibilité d’achat de photos sur place.
Sur inscription par téléphone auprès de la vie scolaire du collège.
Petite restauration sur place. .
Collège Françoise Dolto Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 84 98
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English :
L’événement Spectacle de fin d’année du collège Françoise Dolto Nogent a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne de Chaumont
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