Nogent

Spectacle de fin d’année du collège Françoise Dolto

Collège Françoise Dolto Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Tout public

La fin d’année approche et le collège Françoise Dolto de Nogent vous invite à son spectacle de fin d’année !

Au programme danse, chorale, cirque et théâtre.

Avant le spectacle, prenez le temps d’observer l’exposition sur toutes les sorties scolaires de l’année.

Possibilité d’achat de photos sur place.

Sur inscription par téléphone auprès de la vie scolaire du collège.

Petite restauration sur place. .

Collège Françoise Dolto Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 84 98

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English :

L’événement Spectacle de fin d’année du collège Françoise Dolto Nogent a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne de Chaumont