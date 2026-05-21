Nogent

Journée découverte de la coutellerie à Nogent

Place Charles de Gaulle Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

L’Association des couteliers du bassin nogentais, en partenariat avec le Musée de la Coutellerie, organise une grande journée découverte de la coutellerie le samedi 14 juin, de 10h à 18h, place Charles-de-Gaulle à Nogent !

Au programme de cette journée ouverte à tous démonstrations de forge, présence d’exposants et d’artisans couteliers, ateliers ludiques parents/enfants, ateliers de montage de couteaux, tombola, nombreuses animations et découvertes autour d’un savoir-faire artisanal unique.

Cet événement s’adresse aussi bien aux curieux qu’aux passionnés d’artisanat et de patrimoine. .

Place Charles de Gaulle Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 85 77

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English :

L’événement Journée découverte de la coutellerie à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-05-21 par Antenne de Chaumont