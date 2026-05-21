Journée découverte de la coutellerie à Nogent Nogent
Journée découverte de la coutellerie à Nogent Nogent dimanche 14 juin 2026.
Nogent
Journée découverte de la coutellerie à Nogent
Place Charles de Gaulle Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
L’Association des couteliers du bassin nogentais, en partenariat avec le Musée de la Coutellerie, organise une grande journée découverte de la coutellerie le samedi 14 juin, de 10h à 18h, place Charles-de-Gaulle à Nogent !
Au programme de cette journée ouverte à tous démonstrations de forge, présence d’exposants et d’artisans couteliers, ateliers ludiques parents/enfants, ateliers de montage de couteaux, tombola, nombreuses animations et découvertes autour d’un savoir-faire artisanal unique.
Cet événement s’adresse aussi bien aux curieux qu’aux passionnés d’artisanat et de patrimoine. .
Place Charles de Gaulle Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 85 77
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English :
L’événement Journée découverte de la coutellerie à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-05-21 par Antenne de Chaumont