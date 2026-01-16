Nuit européenne des musées à Salagon Mane
Nuit européenne des musées à Salagon Mane samedi 23 mai 2026.
Nuit européenne des musées à Salagon
Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Evènement gratuit à partir de 18H
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez profiter d’une soirée à Salagon sous le thème de la photographie. Au programme: visites guidées, ateliers, spectacle.
Entrée gratuite à partir de 18h00. Restauration sur place.
.
Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy an evening at Salagon on the theme of photography. On the program: guided tours, workshops, show.
Free admission from 6:00 pm. Catering on site.
L’événement Nuit européenne des musées à Salagon Mane a été mis à jour le 2026-01-16 par Département des Alpes-de-Haute-Provence