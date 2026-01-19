Nuit européenne des musées Alésia en chansons MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

Nuit européenne des musées Alésia en chansons

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d'Or

Alésia en chansons

Samedi 23 mai, de 18 h à 23 h.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, laissez-vous surprendre par une visite guidée insolite mêlant

chansons et Histoire. De Siffler sur la colline de Joe Dassin à Faut rigoler d’Henri Salvador, en passant par Les Gaulois d’Annie Cordy, Week-end à Rome d’Etienne Daho ou encore Quand on arrive en ville de Daniel Balavoine, des comédiens-chanteurs de La Norale et des membres de la chorale Vocalises en Liberté accompagnent les médiateurs culturels dans un parcours à la fois festif et instructif.

Avec humour et légèreté, ces refrains tantôt célèbres, tantôt oubliés, offrent une lecture décalée des espaces

d’exposition du musée. Laissez-vous surprendre ! .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23

