Nuit européenne des musées Alésia en chansons MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine samedi 23 mai 2026.
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
2026-05-23
Alésia en chansons
Samedi 23 mai, de 18 h à 23 h.
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, laissez-vous surprendre par une visite guidée insolite mêlant
chansons et Histoire. De Siffler sur la colline de Joe Dassin à Faut rigoler d’Henri Salvador, en passant par Les Gaulois d’Annie Cordy, Week-end à Rome d’Etienne Daho ou encore Quand on arrive en ville de Daniel Balavoine, des comédiens-chanteurs de La Norale et des membres de la chorale Vocalises en Liberté accompagnent les médiateurs culturels dans un parcours à la fois festif et instructif.
Avec humour et légèreté, ces refrains tantôt célèbres, tantôt oubliés, offrent une lecture décalée des espaces
d’exposition du musée. Laissez-vous surprendre ! .
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23
English : Nuit européenne des musées Alésia en chansons
