Nuit européenne des musées au CNCS Quartier Villars Route de Montilly Moulins
Nuit européenne des musées au CNCS Quartier Villars Route de Montilly Moulins samedi 23 mai 2026.
Moulins
Nuit européenne des musées au CNCS
Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez participer à la nuit du CNCS !
Un parcours pour les familles a été imaginé pour explorer le musée la nuit !
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Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in the CNCS night!
We’ve devised a route for families to explore the museum by night!
L’événement Nuit européenne des musées au CNCS Moulins a été mis à jour le 2026-04-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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