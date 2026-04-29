Nuit européenne des musées au Mémorial de Falaise Le Mémorial de Falaise Falaise

Falaise

Nuit européenne des musées au Mémorial de Falaise

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 21:45:00

Date(s) :

2026-05-23

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 23 mai 2026. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles.

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 23 mai 2026. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Visite guidée de l’exposition Femmes en guerre Engagements et désillusions et visite libre des différents espaces du Musée.

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, Emmanuel Thiébot, historien et responsable du Mémorial de Falaise, vous invite à une visite commentée de la nouvelle exposition temporaire du musée Femmes en guerre Engagements et désillusions .

Gratuit, deux créneaux horaires 20h à 20h45 & de 21h à 21h45 .

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 97 info@memorial-falaise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit européenne des musées au Mémorial de Falaise

European Museum Night will take place on Saturday 23 May 2026. That evening, many museums in France and Europe will open their doors free of charge, from dusk until midnight. There will be illuminated tours, fun activities, screenings and special events.

L’événement Nuit européenne des musées au Mémorial de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Falaise Suisse Normande