Nuit Européenne des musées au Musée d’Angoulême Square Girard II Angoulême

Square Girard II Rue Corneille Angoulême Charente
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
2026-05-23
Pour sa 22ème édition, le Musée prépare une soirée conviviale pleine de découvertes.
Square Girard II Rue Corneille Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
English :
For its 22nd edition, the Museum is preparing a convivial evening full of discoveries.
