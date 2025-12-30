Nuit Européenne des musées au Musée d’Angoulême Square Girard II Angoulême

Nuit Européenne des musées au Musée d’Angoulême

Square Girard II Rue Corneille Angoulême Charente

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour sa 22ème édition, le Musée prépare une soirée conviviale pleine de découvertes.

Square Girard II Rue Corneille Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

For its 22nd edition, the Museum is preparing a convivial evening full of discoveries.

