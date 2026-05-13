Nuit Européenne des musées – au Musée d’arts de Nantes, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Nuit Européenne des musées – au Musée d’arts de Nantes Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le musée ouvre ses portes gratuitement pour la Nuit européenne des musées 2026, un moment privilégié pour le découvrir la nuit, entre amis ou en famille.

DÉDICACE PAR ANNE ET PATRICK POIRIER

19H – 20H : les artistes décidacent leur ouvrage Écrits d’Anne et Patrick Poirier à la librairie-boutique du musée.

MINI VISITE DE ANNE ET PATRICK POIRIER. ODYSSÉE DE L’OUBLI

19H30 – 22H20 : Mini visite pour 15 personnes de l’exposition dansle patio.

RÉCITAL JÚLIA PUSKER ET ÉRIC TANGUY

21H – 22H45 : En écho à Odyssée de l’oubli d’Anne et Patrick Poirier, la violoniste Jùlia Pusker et le compositeur Éric Tanguy conçoivent un récital pour violon seul comme une traversée musicale au coeur des collections permanentes du musée. Une invitation à parcourir le musée guidé par le son du violon, où chaque oeuvre devient écho et converge vers La Cité des ombres.

Salle 4 – Georges de la Tour, L’Apparition de l’ange à saint Joseph, première moitié du 17e siècle. Johann Sebastian Bach « Adagio », extrait de la Sonate pour violon solo No. 1 en sol minor, BWV 1001, 1720.

Salle 6 – Philippe de Champaigne, Le repas chez Simon le Pharisien, vers 1656. Johann Paul von Westhoff « Imitazione delle Campane », extrait de la Sonate No. 3 en re mineur, 1694.

Salle 7 – Charles Antoine Coypel, Roland apprend par les bergers la perfidie d’Angélique, 1733. Johann Sebastian Bach « Gavotte en Rondeau », extrait de la Partita pour violon solo No. 3 en Mi majeur, BWV 1006, 1720

Salle 10 – Jean Auguste Dominique Ingres, Portrait de Madame de Senonnes, 1814. Christoph Willibald Gluck « Danse des ombres heureuses », extrait de l’opéra Orfeo et Euridice, 1762

Salle 12 – Emmanuel Frémiet, Gorille enlevant une femme, 1887. Niccolò Paganini « Caprice » No. 9 pour violon solo, « La chasse », 1802-1817

Salle 18 – Claude Monet, Les Nymphéas à Giverny, 1917. Eugène Ysaÿe « Sonate » pour violon solo Op. 27, No. 3, « Ballade », 1923

Salle 24 – Vassily Kandinsky, Herunter 476 (Vers le bas), 1929. Béla Bartók « Sonate » pour violon solo, Sz 117., BB. 124, I. movement, 1944

Salle 26 – Simon Hantaï, Tabula, 1974. György Kurtág « Doloroso » pour violon solo, extrait de Signs, Games and Messages, 1992

Patio – Anne et Patrick Poirier, La Cité des ombres, 2026. Eric Tanguy « Scissura », 2026

LA CLASSE, L’ŒUVRE ! – RESTITUTIONS DE PROJETS

Des élèves d’une classe de 6e du collège Hector Berlioz de Nantes et d’une classe de Terminale Technologique du Lycée Honoré d’Estienne d’Orves de Carquefou présenteront les restitutions de leurs projets menés tout au long de l’année autour d’oeuvres du musée.

19H – 22H : restitution du projet La classe, l’œuvre par la classe de Terminale Technologique du lycée d’Estienne d’Orves de Carquefou, salles 15 et 16 : 8 cartels sensibles avec QR-code à scanner remplaceront des cartels.

– Sérénité – Chabas (salle 16)

– La porte verte – Martin (salle 16)

– Les tricoteuses de la pergolas – Martin (salle 16)

– Le soir : forêt de Paimpont – Boyer (salle 16)

– Le déluge – Comerre (salle 15)

– Le colonel Howard – Fremiet (salle 15)

– Devant le rêve – Legrand (salle 15)

– Naufrage du trois mats – Isabey (salle 15)

19H15 – 20H : restitution du projet La classe, l’œuvre : une classe de 6e du collège Hector Berlioz de Nantes propose une performance de 15 minutes en salle 25 devant Rythme syncopé de Sonia Delaunay.

LES ÉTUDIANTS À L’ŒUVRE

Les étudiants de licence 3 et masters d’histoire et d’histoire de l’art de l’Université de Nantes et des classes préparatoires Hypokhâgne et Khâgne du lycée Clemenceau reviennent présenter leurs oeuvres favorites des collections permanentes.

20H – 22H : Les étudiants de licence 3 et de masters d’Histoire et d’Histoire de l’art de l’Université de Nantes, de l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Nantes – Saint-Nazaire, ainsi que des classes préparatoires khâgne et hypokhâgne du Lycée Clemenceau vous présentent leurs oeuvres favorites dans les collections permanentes du musée.

Salle 1 – Elise Parker et Sixtine Judde de Larivière // Andrea Solario, Le Christ portant sa croix, XVIe siècle

Salle 3 – Lila-Naïs Berrier et Ophélie Hommeau // Pieter Claesz, Nature morte avec tabatière et silex, harengs, petit pain, verre de bière et cruche à tête barbue, 1644

Salle 4 – Manon Allain // Virginia Da Vezzi, Judith, vers 1624-1626

Salle 4 – Zoé Leparoux // Georges de la Tour, Le Vielleur, L’Apparition de l’ange à saint Joseph, Le Reniement de saint Pierre, 1ère moitié du XVIIe siècle

Salle 4 – Emma Mauget et Capucine Leproust // Jan Cossiers, La Diseuse de bonne aventure, XVIIe siècle

Salle 7 – Maïwenn Legaul // Nicolas Lancret, Avant le bal costumé, Arrivée d’une dame dans une voiture tirée par des chiens, 1ère moitié du XVIIIe siècle

Salle 7 – Anaïs Couvy et Morgane Bugeaud // Charles Antoine Coypel, Le sommeil de Renaud, vers 1741

Salle 8.2 – Chloé Crassous // Giovanni Paolo Pannini, La Place Navone à Rome, XVIIIe siècle et Francesco Albotto, Vue du Môle devant la Zecca à Venise, vers 1745

Salle 10 – Clara Bily // Jean-Léon Gérôme, Tête de femme coiffée de cornes de bélier, 1853

Salle 12 – Anthony Faure // Alexandre Denis Abel de Pujol, La Mort de Marie Stuart, XIXe siècle

Salle 12 – Ioenn Guillou et Héloïse Gallard-Gendron // James Tissot, L’embuscade ou Tentative d’enlèvement, vers 1865

Salle 13 – Romane Perrin et Faustine Chauvire // Eugène Delacroix, Le Kaïd, chef marocain, 1837

Salle 14 – Marine Gressier // Emile Lévy, Scène des champs, avant 1870

Salle 15 – Brice Migot // Georges Rochegrosse, La Mort de La Pourpre, vers 1914

Salle 15 – Margault Fernandez // Georges Rochegrosse, La Mort de La Pourpre, vers 1914

Salle 16 – Margot Mauroux et Eugénie Coquet-Rattez // Edgard Maxence, L’Ame de La Source, 1899

Salle 16 – Ruben Frot // Henri Martin, Les Tricoteuses, 1913

Salle 17 – Johanna Piton // Jacques-Raymond Brascassat, Taureau et autres animaux dans une prairie, 1841

Salle 20 – Célia Roulland // Alphonse Lecadre, Le Sommeil, 1872

Salle 22 – Mathilda Huteau // Tamara de Lempicka, 1ère moitié du XXe siècle

Salle 22 – Lucie Belleil // Sonia Delaunay, Nu jaune, 1908

Salle 22 – Annalou Pichot // Jean Hélion, Nature morte à la citrouille, 1948

Salle 23 – Céline Léger // Meret Oppenheim, Table aux pieds d’oiseau, 1939-1983

Salle 24 – Apolline Collaire-Bobon // Vassily Kandinsky, 1ère moitié du XXe siècle

Salle 25 – Madeleine Dupuy // Sonia Delaunay, Rythme syncopé, dit Le serpent noir, 1967

Salle 26 – Helen Choi // Simon Hantaï, Tabula, 1974

Programme sous réserve de modifications, à découvrir sur place le jour-même.

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ »}]

Le musée ouvre ses portes gratuitement pour la Nuit européenne des musées 2026, un moment privilégié pour le découvrir la nuit, entre amis ou en famille. La Nuit des Musées

Jùlia Pusker © Szilvia Csibi