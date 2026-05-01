Nuit Européenne des Musées au Musée des Cristaux Musée des Cristaux Espace Tairraz Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Nuit Européenne des Musées au Musée des Cristaux

Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Exposition temporaire Trésor minéral : la collection Raymond Thibault .

Visite libre et gratuite du musée de 19h30 à 23h avec le Club de Minéralogie de Chamonix.

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Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 39 musee-cristaux@ccvcmb.fr

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English : European Night of the Museums at the Crystal Museum

Temporary exhibition: Mineral treasures: the Raymond Thibault collection .

Free tour of the museum from 7.30pm to 11pm with the Club de Minéralogie de Chamonix.

L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée des Cristaux Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc