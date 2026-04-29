Nuit européenne des musées au Musée national du Château de Pau Rue du Château Pau

Pau

Nuit européenne des musées au Musée national du Château de Pau

Rue du Château Musée national et domaine du Château Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Au Musée national et domaine du château de Pau de 20h à 23h (dernier accès)

Accueillis en danse et en musique des XVIe et XVIIe siècles par la Compagnie des Passe-Pieds, vous pourrez ensuite découvrir librement les salles du château salle aux Cent couverts, salons, appartements de l’Empereur et de l’Impératrice, cabinets de peinture, etc.

Un focus particulier sera consacré aux restaurations récentes des collections, pour dévoiler les coulisses de la conservation des oeuvres (tapisseries, porcelaines, etc.).

Enfin, profitez de l’ouverture en nocturne de l’exposition Gilles Clément Jardins de papier, consacrée à l’univers graphique et à la pensée de ce paysagiste hors du commun. .

Rue du Château Musée national et domaine du Château Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Nuit européenne des musées au Musée national du Château de Pau Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau