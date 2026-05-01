Deneuvre

Nuit Européenne des Musées aux Sources d’Hercule

1 place Jean Marie Keyser Deneuvre Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musée, découvrez en visite libre et gratuite ce musée unique.

En 1974 la découverte d’une colonne romaine permit de mettre au jour le plus important sanctuaire de sources dédié à Hercule de la Gaule Romaine reconstitué à partir des statues d’origine dans le musée.Tout public

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1 place Jean Marie Keyser Deneuvre 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 22 82 museehercule@delunevilleabaccarat.fr

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English :

On the occasion of the European Museum Night, discover this unique museum for free.

In 1974, the discovery of a Roman column allowed the discovery of the most important sanctuary of springs dedicated to Hercules in Roman Gaul, reconstituted from the original statues in the museum.

L’événement Nuit Européenne des Musées aux Sources d’Hercule Deneuvre a été mis à jour le 2026-05-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS