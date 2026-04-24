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Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box Rue de la mission Bergerac

Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box Rue de la mission Bergerac

Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box Rue de la mission Bergerac samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue de la mission

Adresse : Dordonha

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Bergerac

Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box

Rue de la mission Dordonha Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Les musées seront ouverts gratuitement entre 18h et 23h.

21h-22h
Retrouvons Maras et ses compères, artistes époustouflants, pour nous réveler le Musée Costi comme vous ne l’avez jamais vu !
Vous le pensiez très (trop ?) classique et rébarbatif ?
Au contraire, il est in et tellement sexy !

Animations gratuites
Renseignements et réservations 05 53 63 04 13   .

Rue de la mission Dordonha Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13  musees@bergerac.fr

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English : Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box

L’événement Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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