Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box Rue de la mission Bergerac
Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box Rue de la mission Bergerac samedi 23 mai 2026.
Bergerac
Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box
Rue de la mission Dordonha Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Les musées seront ouverts gratuitement entre 18h et 23h.
21h-22h
Retrouvons Maras et ses compères, artistes époustouflants, pour nous réveler le Musée Costi comme vous ne l’avez jamais vu !
Vous le pensiez très (trop ?) classique et rébarbatif ?
Au contraire, il est in et tellement sexy !
Animations gratuites
Renseignements et réservations 05 53 63 04 13 .
Rue de la mission Dordonha Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr
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English : Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box
L’événement Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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