Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box Rue de la mission Bergerac

Bergerac

Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box

Rue de la mission Dordonha Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Les musées seront ouverts gratuitement entre 18h et 23h.

21h-22h

Retrouvons Maras et ses compères, artistes époustouflants, pour nous réveler le Musée Costi comme vous ne l’avez jamais vu !

Vous le pensiez très (trop ?) classique et rébarbatif ?

Au contraire, il est in et tellement sexy !

Animations gratuites

Renseignements et réservations 05 53 63 04 13 .

Rue de la mission Dordonha Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr

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English : Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box

L’événement Nuit européenne des musées | Dordonha Slam et beat box Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides