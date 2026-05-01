Nuit européenne des musées CDMA Égletons
Nuit européenne des musées CDMA Égletons samedi 23 mai 2026.
Égletons
Nuit européenne des musées
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Accès libre aux collections permanents et au jardin médiéval de 10h à 12h et de 14h à 17h
18h Rencontre avec Brontë SCOTT, artiste en résidence et vernissage de son exposition Là où dorment les ogresses .
Gratuit .
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
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English :
L’événement Nuit européenne des musées Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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