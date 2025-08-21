Nuit Européenne des Musées et 30e édition de la Nuit des Arts de Roubaix Roubaix

Nuit Européenne des Musées et 30e édition de la Nuit des Arts de Roubaix

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

2026-05-23

Lors d’une nocturne exceptionnelle, La Piscine vous ouvre ses portes gratuitement pour une soirée magique.

À l’occasion de l’édition 2026, La Piscine vibrera au rythme de La Redoute et de l’aventure effrénée de la mode !

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

On a special night, La Piscine opens its doors free of charge for a magical evening.

For the 2026 edition, La Piscine will be vibrating to the rhythm of La Redoute and the unbridled adventure of fashion!

