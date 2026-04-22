Roubaix

Parcours d’art visite guidée

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02 16:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Comme un musée à ciel ouvert, La Condition Publique vous emmène à travers son parcours d’art. Interventions spontanées ou commandes d’artistes, plongez dans le quartier du Pile à la découverte des œuvres d’artistes locaux.les et internationaux.les.

**Départ 15h00.**

Merci de vous présenter à l’accueil de la Condition Publique 10 mn avant le début de la visite.

Comme un musée à ciel ouvert, La Condition Publique vous emmène à travers son parcours d’art. Interventions spontanées ou commandes d’artistes, plongez dans le quartier du Pile à la découverte des œuvres d’artistes locaux.les et internationaux.les.

**Départ 15h00.**

Merci de vous présenter à l’accueil de la Condition Publique 10 mn avant le début de la visite. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Like an open-air museum, La Condition Publique takes you on an artistic journey. From spontaneous interventions to artist commissions, plunge into the Pile district to discover the works of local and international artists.

**Departure: 3:00 pm

Please arrive at the Condition Publique reception desk 10 minutes before the start of the tour.

L’événement Parcours d’art visite guidée Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme