Roubaix

Vide-grenier Rue Decrême

rue decrême Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 16:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vide-grenier

9h à 16h

Rue Decrême

(de la rue du Coq Français à la rue Ma Campagne) et rue de Tunis (de la rue Jules Guesde à la rue Ma Campagne).

**Contact **

Marie-Julie SANT

110 rue Decrême

06 64 59 71 90

[cf.ste.elisa59@gmail.com](mailto:cf.ste.elisa59@gmail.com)

Du 02/04/26 au 28/04/26 les mardis et jeudis de 14h30 à 17h00

Vide-grenier

9h à 16h

Rue Decrême

(de la rue du Coq Français à la rue Ma Campagne) et rue de Tunis (de la rue Jules Guesde à la rue Ma Campagne).

**Contact **

Marie-Julie SANT

110 rue Decrême

06 64 59 71 90

[cf.ste.elisa59@gmail.com](mailto:cf.ste.elisa59@gmail.com)

Du 02/04/26 au 28/04/26 les mardis et jeudis de 14h30 à 17h00 .

rue decrême Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France cf.ste.elisa59@gmail.com

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English :

Garage sale

9 a.m. to 4 p.m

Rue Decrême

(from rue du Coq Français to rue Ma Campagne) and rue de Tunis (from rue Jules Guesde to rue Ma Campagne).

**Contact:**

Marie-Julie SANT

110 rue Decrême

06 64 59 71 90

[cf.ste.elisa59@gmail.com](mailto:cf.ste.elisa59@gmail.com)

From 02/04/26 to 28/04/26 Tuesdays and Thursdays from 14h30 to 17h00

L’événement Vide-grenier Rue Decrême Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme