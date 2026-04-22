Loupiote de plâtre Atelier Roubaix
Loupiote de plâtre Atelier Roubaix samedi 2 mai 2026.
Roubaix
Loupiote de plâtre Atelier
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
**Accompagné.es par nos artistes intervenant.es, nos artistes en résidence et les membres de ma communauté créative de la Condition Publique créez en famille !**
Sarah Van Melick, artiste plasticienne et locataire de la Halle C, propose aux participant.es un temps de création en deux après-midi à partir de 8 ans.
Concevez et sculptez une loupiotte en plâtre qui filtrera la lumière et créera de doux jeux d’ombres et de lumières.
Sarah Van Melick présentera son travail dans l’exposition Au-delà de toutes les mers soutenue par l’Institut Français présentée à partir du 21 mai dans le cadre de la Saison Méditerranée.
**à partir de 8 ans**
**atelier sur 2 jours sam + dim 15h00-17h00**
**Accompagné.es par nos artistes intervenant.es, nos artistes en résidence et les membres de ma communauté créative de la Condition Publique créez en famille !**
Sarah Van Melick, artiste plasticienne et locataire de la Halle C, propose aux participant.es un temps de création en deux après-midi à partir de 8 ans.
Concevez et sculptez une loupiotte en plâtre qui filtrera la lumière et créera de doux jeux d’ombres et de lumières.
Sarah Van Melick présentera son travail dans l’exposition Au-delà de toutes les mers soutenue par l’Institut Français présentée à partir du 21 mai dans le cadre de la Saison Méditerranée.
**à partir de 8 ans**
**atelier sur 2 jours sam + dim 15h00-17h00** .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
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English :
**Accompanied by our guest artists, artists in residence and members of my creative community at La Condition Publique: create with your family!
Sarah Van Melick, visual artist and tenant of Halle C, offers participants two afternoons of creative activity for children aged 8 and over.
Design and sculpt a plaster loupiotte that will filter the light and create a gentle play of light and shadow.
Sarah Van Melick will present her work in the exhibition Au-delà de toutes les mers, supported by the Institut Français, on view from May 21 as part of the Saison Méditerranée.
**From 8 years**
**2-day workshop Sat + Sun 3pm-5pm**
L’événement Loupiote de plâtre Atelier Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme
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