Loupiote de plâtre Atelier Roubaix

Roubaix

Loupiote de plâtre Atelier

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

**Accompagné.es par nos artistes intervenant.es, nos artistes en résidence et les membres de ma communauté créative de la Condition Publique créez en famille !**

Sarah Van Melick, artiste plasticienne et locataire de la Halle C, propose aux participant.es un temps de création en deux après-midi à partir de 8 ans.

Concevez et sculptez une loupiotte en plâtre qui filtrera la lumière et créera de doux jeux d’ombres et de lumières.

Sarah Van Melick présentera son travail dans l’exposition Au-delà de toutes les mers soutenue par l’Institut Français présentée à partir du 21 mai dans le cadre de la Saison Méditerranée.

**à partir de 8 ans**

**atelier sur 2 jours sam + dim 15h00-17h00**

**Accompagné.es par nos artistes intervenant.es, nos artistes en résidence et les membres de ma communauté créative de la Condition Publique créez en famille !**

Sarah Van Melick, artiste plasticienne et locataire de la Halle C, propose aux participant.es un temps de création en deux après-midi à partir de 8 ans.

Concevez et sculptez une loupiotte en plâtre qui filtrera la lumière et créera de doux jeux d’ombres et de lumières.

Sarah Van Melick présentera son travail dans l’exposition Au-delà de toutes les mers soutenue par l’Institut Français présentée à partir du 21 mai dans le cadre de la Saison Méditerranée.

**à partir de 8 ans**

**atelier sur 2 jours sam + dim 15h00-17h00** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

**Accompanied by our guest artists, artists in residence and members of my creative community at La Condition Publique: create with your family!

Sarah Van Melick, visual artist and tenant of Halle C, offers participants two afternoons of creative activity for children aged 8 and over.

Design and sculpt a plaster loupiotte that will filter the light and create a gentle play of light and shadow.

Sarah Van Melick will present her work in the exhibition Au-delà de toutes les mers, supported by the Institut Français, on view from May 21 as part of the Saison Méditerranée.

**From 8 years**

**2-day workshop Sat + Sun 3pm-5pm**

L’événement Loupiote de plâtre Atelier Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme