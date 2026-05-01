Nuit européenne des musées Musée de la préhistoire amérindienne Edgar-Clerc Le Moule

Le Moule

Nuit européenne des musées

Musée de la préhistoire amérindienne Edgar-Clerc La rosette le moule Le Moule Guadeloupe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La Nuit européenne des musées est un événement annuel qui permet de découvrir ou redécouvrir les musées participants gratuitement, le temps d’une soirée.

.

Musée de la préhistoire amérindienne Edgar-Clerc La rosette le moule Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Museum Night is an annual event that lets you discover or rediscover participating museums free of charge for one evening.

L’événement Nuit européenne des musées Le Moule a été mis à jour le 2026-05-12 par Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe