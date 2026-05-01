Nuit européenne des musées Musée de la préhistoire amérindienne Edgar-Clerc Le Moule
Nuit européenne des musées Musée de la préhistoire amérindienne Edgar-Clerc Le Moule samedi 23 mai 2026.
Le Moule
Nuit européenne des musées
Musée de la préhistoire amérindienne Edgar-Clerc La rosette le moule Le Moule Guadeloupe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
La Nuit européenne des musées est un événement annuel qui permet de découvrir ou redécouvrir les musées participants gratuitement, le temps d’une soirée.
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Musée de la préhistoire amérindienne Edgar-Clerc La rosette le moule Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe
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English :
European Museum Night is an annual event that lets you discover or rediscover participating museums free of charge for one evening.
L’événement Nuit européenne des musées Le Moule a été mis à jour le 2026-05-12 par Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe
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