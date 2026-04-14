Vue et angle de vue, Le MOULE, Le Moule

Vue et angle de vue 5 et 6 juin Le MOULE Guadeloupe

https://www.lemoule.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

la ville du Moule organise un concours photo dans le cadre des rendez-vous aux jardins 2026 ayant pour titre « Vue et angle de vue » du 15 avril au 20 mai 2026. Ce coucours est ouvert aux scolaires de cycle 3 et au grand public dans 2 catégories différentes avec une obligation de photograpier des jardins publics ou privés situés sur le territoire du Moule. Les résultats seront proclamés le 05 et 06 juin lors d’une délibration publique à la médiathèque du Moule.

Le règlement complèt du concours est à consulter sur le site officiel de la ville du Moule.

Le MOULE 97160 Le Moule 97160 Centre Ville, Charles III Guadeloupe Guadeloupe

Concours photo

©Ville du Moule