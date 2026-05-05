ART PICTURAL, Musée Edgar Clerc, Le Moule

ART PICTURAL 6 et 7 juin Musée Edgar Clerc Guadeloupe

limite 20 personnes par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

A travers un atelier de peinture apprenez à sublimer le regard au travers de l’art pictural.

Musée Edgar Clerc 440 Route de la Rosette, 97160 Le Moule, France Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe 0590235757 https://www.cg971.fr/lieu/musee-edgar-clerc [{« type »: « phone », « value »: « 0590 23 57 57 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.edgar.clerc@cg971.fr »}] https://www.cg971.fr Un parcours pédagogique sur les plantes amérindiennes a été aménagé dans le parc du musée. Le jardin amérindien de plantes médicinales, en accès libre, peut être visité avec un jardinier-guide le matin. En venant de Morne-A-L’eau, prendre la direction Le Moule. Avant le bourg, au niveau de la chapelle, prendre la direction de Petit-Canal ; le musée se trouve à 400 m à droite. En venant de Saint-François après le pont de la baie, prendre direction Petit-Canal.

Rendez-vous aux jardins

©katia GONZALES