A la découverte de 300 ans d’histoire de canne, de sucre et de rhum, Habitation Néron, Le Moule

A la découverte de 300 ans d’histoire de canne, de sucre et de rhum 5 et 6 juin Habitation Néron Guadeloupe

Limité à 15 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

L’Habitation Néron vous invite à un voyage dans l’histoire du Nord Grande-Terre à travers 300 ans d’histoire de canne, de sucre et de rhum. Découvrez les vestiges de l’habitation et de sa sucrerie-distillerie dont l’activité s’est arrêtée en 1966. Vous pourrez parcourir un domaine exceptionnel de 11 ha en partie boisés d’arbres remarquables et découvrir ses mares. Un lieu unique pour allier mémoire, culture et spiritourisme en Guadeloupe.

Habitation Néron Route de Néron 97160 Le Moule Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe 0690 67 91 53 https://habitation-neron.fr/ http://linktr.ee/HabitationNeron [{« type »: « link », « value »: « https://habitation-neron.fr/visite/ »}] Ancienne sucrerie distillerie datant de 18e siècle, témoin de 300 ans d’histoire de la canne, du sucre et du rhum en Guadeloupe ; Site inscrit au programme « La route de l’esclave » de l’UNESCO Parking privé

L’Habitation Néron vous invite à un voyage dans l’histoire du Nord Grande-Terre à travers 300 ans d’histoire de canne, de sucre et de rhum. Découvrez les vestiges de l’habitation et de sa dont s’est…

©Habitation Néron