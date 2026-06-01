CREATION DE PRODUITS VEGETAUX, Musée Edgar Clerc, Le Moule

CREATION DE PRODUITS VEGETAUX 6 et 7 juin Musée Edgar Clerc Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

Décourvrez comment à partir des végétaux, on peut extraire les essences pour la fabrication de produits dérivés tels que des savons.

Musée Edgar Clerc 440 Route de la Rosette, 97160 Le Moule, France Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe 0590235757 https://www.cg971.fr/lieu/musee-edgar-clerc [{« type »: « phone », « value »: « 0590 23 57 57 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.edgar.clerc@cg971.fr »}] https://www.cg971.fr Un parcours pédagogique sur les plantes amérindiennes a été aménagé dans le parc du musée. Le jardin amérindien de plantes médicinales, en accès libre, peut être visité avec un jardinier-guide le matin. En venant de Morne-A-L’eau, prendre la direction Le Moule. Avant le bourg, au niveau de la chapelle, prendre la direction de Petit-Canal ; le musée se trouve à 400 m à droite. En venant de Saint-François après le pont de la baie, prendre direction Petit-Canal.

Décourvrez comment à partir des végétaux, on peut extraire les essences pour la fabrication de produits dérivés tels que des savons.

©S’Art Kréation