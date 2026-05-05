Visite exploratoire du jardin ornemental et fruitier Maryjipe, Jardin Maryjipe, Le Moule

Visite exploratoire du jardin ornemental et fruitier Maryjipe Vendredi 5 juin, 09h00 Jardin Maryjipe Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Un jardin à découvrir grâce à une visite guidée qui vous permettra d’observer les différents arbres du jardin. un temps d’échange clôtura les visites.

Jardin Maryjipe 4001 route de sainte marguerite, Le Moule 97160 Guadeloupe Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe +590 690 75 63 47 [{« type »: « phone », « value »: « +590690756347 »}] Visite guidée du jardin présentant de nombreux arbres méconnus, dont certains en voie de disparition comme le sablier, ainsi que diverses espèces fruitières. Accès facile aux places disponibles.

Un jardin à découvrir grâce à une visite guidée qui vous permettra d’observer les différents arbres du jardin. un temps d’échange clôtura les visites.

©MC