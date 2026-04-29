« Voir autrement les plantes », Musée Edgar Clerc, Le Moule

« Voir autrement les plantes » 6 et 7 juin Musée Edgar Clerc Guadeloupe

limité à 15 personnes par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

On a souvent tendance à réduire nos plantes à des catégories : médicinales, comestibles, ornementales. L’idée ici est de sortir de ces cadres pour explorer ce qu’on ne voit pas au premier regard : leurs usages créatifs, sensoriels et culturels.

Musée Edgar Clerc 440 Route de la Rosette, 97160 Le Moule, France Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe 0590235757 https://www.cg971.fr/lieu/musee-edgar-clerc [{« type »: « email », « value »: « musee.edgar.clerc@cg971.fr »}, {« owner »: {« uid »: 3416514, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-29T18:29:21.672Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « musee.edgar.clerc@cg971.fr », « response »: {« passId »: 408992208, « isPending »: false, « addressId »: 29132}, « venueId »: 152003, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-29T18:29:21.426Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2280645, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-29T18:29:21.523Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 457161190, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1780819200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-29T18:29:21.671Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/408992208 »}] https://www.cg971.fr Un parcours pédagogique sur les plantes amérindiennes a été aménagé dans le parc du musée. Le jardin amérindien de plantes médicinales, en accès libre, peut être visité avec un jardinier-guide le matin. En venant de Morne-A-L’eau, prendre la direction Le Moule. Avant le bourg, au niveau de la chapelle, prendre la direction de Petit-Canal ; le musée se trouve à 400 m à droite. En venant de Saint-François après le pont de la baie, prendre direction Petit-Canal.

Rendez-vous aux jardins

©100%Zeb