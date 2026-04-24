Nuit européenne des musées | Micro Folie de la CAB 130 œuvres des musées Carnavalet et du Louvre Micro Folie de la CAB Bergerac
Nuit européenne des musées | Micro Folie de la CAB 130 œuvres des musées Carnavalet et du Louvre Micro Folie de la CAB Bergerac samedi 23 mai 2026.
Bergerac
Nuit européenne des musées | Micro Folie de la CAB 130 œuvres des musées Carnavalet et du Louvre
Micro Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
130 œuvres des musées Carnavalet et du Louvre s’invitent au musée numérique
De 14h00 à 18h00, la micro-folie de la CAB vous invite à la découverte de Chef d’œuvres de deux musées parisiens à la renommée internationale. Œuvres au musée numérique en haute résolution. .
Micro Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91 micro-folie@la-cab.fr
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English : Nuit européenne des musées | Micro Folie de la CAB 130 œuvres des musées Carnavalet et du Louvre
L’événement Nuit européenne des musées | Micro Folie de la CAB 130 œuvres des musées Carnavalet et du Louvre Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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