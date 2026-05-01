Nuit européenne des musées musée de l’Aéronautique Navale Rond point Albert Bignon Rochefort

Rochefort

Nuit européenne des musées musée de l’Aéronautique Navale

Rond point Albert Bignon BP 90179 Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le seul musée en France uniquement dédié à l’Aéronautique navale, de qualité internationale disent les connaisseurs, sur le site historique de la Marine à Rochefort.

Visite libre. Guides présents sur place pour répondre aux questions des visiteurs.

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Rond point Albert Bignon BP 90179 Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 71 10 16 contact@museeaeronaval.com

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English :

The only museum in France dedicated exclusively to naval aeronautics, of international quality say the connoisseurs, on the historic site of the Rochefort Navy.

Free admission. Guides on hand to answer visitors’ questions.

L’événement Nuit européenne des musées musée de l’Aéronautique Navale Rochefort a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Rochefort Océan