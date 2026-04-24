Nuit européenne des musées | Musée du Tabac Guide d’un soir! Place du Feu Bergerac
Nuit européenne des musées | Musée du Tabac Guide d’un soir! Place du Feu Bergerac samedi 23 mai 2026.
Bergerac
Nuit européenne des musées | Musée du Tabac Guide d’un soir!
Place du Feu Musée du Tabac Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Les musées seront ouverts gratuitement entre 18h et 23h.
18h-19h
Ce sont les élèves de l’école Simone Veil qui cette année ont relevé le défi d’être guides d’un soir !
Vos encouragements seront les bienvenus, merci pour eux !
Animations gratuites
Renseignements et réservations 05 53 63 04 13 .
Place du Feu Musée du Tabac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr
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English : Nuit européenne des musées | Musée du Tabac Guide d’un soir!
L’événement Nuit européenne des musées | Musée du Tabac Guide d’un soir! Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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