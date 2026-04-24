Nuit européenne des musées | Musée du Tabac Guide d’un soir! Place du Feu Bergerac

Bergerac

Nuit européenne des musées | Musée du Tabac Guide d’un soir!

Place du Feu Musée du Tabac Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Les musées seront ouverts gratuitement entre 18h et 23h.

18h-19h

Ce sont les élèves de l’école Simone Veil qui cette année ont relevé le défi d’être guides d’un soir !

Vos encouragements seront les bienvenus, merci pour eux !

Animations gratuites

Renseignements et réservations 05 53 63 04 13 .

Place du Feu Musée du Tabac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr

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English : Nuit européenne des musées | Musée du Tabac Guide d’un soir!

L’événement Nuit européenne des musées | Musée du Tabac Guide d’un soir! Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides