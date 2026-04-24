Nuit Européenne des Musées | Musée du Tabac Redécouvrez Cloper-Coller! Place du feu Bergerac

Bergerac

Nuit Européenne des Musées | Musée du Tabac Redécouvrez Cloper-Coller!

Place du feu Musée du tabac Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Les musées seront ouverts gratuitement entre 18h et 23h.

19h-20h

(Re) visitez l’exposition du Musée du Tabac, en présence des proches de Paule Deville (guidage, lectures), découvrez de nouvelles oeuvres et participez à un pot de l’amitié.

Animations gratuites

Renseignements et réservations 05 53 63 04 13 .

Place du feu Musée du tabac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr

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English : Nuit Européenne des Musées | Musée du Tabac Redécouvrez Cloper-Coller!

L’événement Nuit Européenne des Musées | Musée du Tabac Redécouvrez Cloper-Coller! Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides