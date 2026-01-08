NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Perpignan

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Perpignan samedi 23 mai 2026.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :
2026-05-23

Musées de la ville de Perpignan
  .

Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  contact-office@mairie-perpignan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Museums of the city of Perpignan

L’événement NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Perpignan a été mis à jour le 2026-01-08 par PERPIGNAN TOURISME