Nuit Européenne des musées Spectacle son et lumière Musée du Papier Angoulême
Nuit Européenne des musées Spectacle son et lumière Musée du Papier Angoulême samedi 23 mai 2026.
Nuit Européenne des musées Spectacle son et lumière
Musée du Papier 134, rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Cette année le musée du papier vous propose de redécouvrir les anciens espaces industriels de l’usine le Nil à travers un spectacle vivant mêlant son et lumière.
.
Musée du Papier 134, rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 44 12 59 artothèque@mairie-angouleme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year, the Musée du Papier invites you to rediscover the former industrial spaces of the Nil factory through a live show combining sound and light.
L’événement Nuit Européenne des musées Spectacle son et lumière Angoulême a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême