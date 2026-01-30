Nuit Européenne des musées Spectacle son et lumière Musée du Papier Angoulême

Nuit Européenne des musées Spectacle son et lumière

Musée du Papier 134, rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

2026-05-23

Cette année le musée du papier vous propose de redécouvrir les anciens espaces industriels de l’usine le Nil à travers un spectacle vivant mêlant son et lumière.

Musée du Papier 134, rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 44 12 59 artothèque@mairie-angouleme.fr

This year, the Musée du Papier invites you to rediscover the former industrial spaces of the Nil factory through a live show combining sound and light.

